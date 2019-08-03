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      Іноземець загинув у страшній ДТП під Чернівцями: ще 4 людини потрапили до лікарні

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      На Буковині у ДТП загинув іноземець і ще четверо осіб госпіталізовано
      На Буковині у ДТП загинув іноземець і ще четверо осіб госпіталізовано / Соцмережі

      Поблизу Чернівців у селі Тарашани Глибоцького району зіткнулися автомобілі Volkswagen Sharan Mercedes-Benz. У результаті постраждали щонайменше 5 осіб, щоправда один із них за деякий час помер на місці пригоди. Сталося це удень 3 серпня.

      Як з’ясували правоохоронці, автомобілі їхали у попутному напрямку. Очевидці, зі свого боку, переконують, що водій Volkswagen рухався попереду та раптово почав маневр розвороту. Зрештою водій Mercedes, який їхав позаду, не встиг зреагувати та припустився зіткнення.

      Зверніть увагу! Як надати першу домедичну допомогу постраждалим в аварії

      Через отримані травми внаслідок аварії водій Volkswagen загинув на місці пригоди. Поліція встановила, що він є громадянином сусідньої держави, щоправда, якої саме, поліція не уточнила. За інформацією видання "Глибока. Info", загиблий – 37-річний громадянин Румунії.

      Наслідки смертельної ДТП під Чернівцями

      Також під час зіткнення тілесних ушкоджень зазнали водій Mercedes і троє його пасажирів. Усіх було доправлено до лікарні.

      На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група та рятувальники.

      Схоже зіткнення двох авто сталося нещодавно поблизу села Кудлай на Вінниччині. Тут у результаті аварії постраждали п’ять дітей (усім – від трьох до одинадцяти років). На щастя, неповнолітні залишилися живими.

      які ще резонансні дтп траплялися нещодавно в україні: 
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Чернівців Аварії та ДТП Румунія Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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