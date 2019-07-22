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      В Херсоні мікроавтобус з бюлетенями перекинувся дорогою до ОВК: є постраждалі

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      Мікроавтобус із членами ДВК перекинувся у Херсоні
      Мікроавтобус із членами ДВК перекинувся у Херсоні / прес-служба Нацполіції у Херсонській області

      Мікроавтобус з членами дільничої комісії потрапив у ДТП близько 6 ранку. Ймовірною винуватицею аварії є 30-річна водійка "ЗАЗ Славута", яка виїжджала з другорядної дороги на головну і не надала переваги в русі автобусу з членами ДВК. В результаті ДТП постраждала поліцейська, яка допомагала перевозити бюлетені.

      Інцидент трапився у самому Херсоні, на перетині вулиць Театральної та Воронцовської. Про це інформує прес-служба Нацполіції регіону.

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      Постраждала поліцейська отримала незначні ушкодження. Інші пасажири мікроавтобуса – члени ДВК – травм не отримали. В результаті ДТП також не пошкодились виборчі бюлетені. Їх вже передали до окружної виборчої комісії.

      ДТП автомобіль вибори бюлетені
      Автомобіль, власниця якого, ймовірно, є винуватицею ДТП/ фото прес-служби Нацполіції у Херсонській області

      Через інцидент правоохоронці вже порушили кримінальне провадження. Всі обставини події наразі встановлюють.

      вибори бюлетені ДТП Херсон
      Перекинутий мікроавтобус із бюлетенями/ фото прес-служби Нацполіції у Херсонській області

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Поліція Аварії та ДТП Новини Херсона
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