В Херсоні мікроавтобус з бюлетенями перекинувся дорогою до ОВК: є постраждалі

Мікроавтобус з членами дільничої комісії потрапив у ДТП близько 6 ранку. Ймовірною винуватицею аварії є 30-річна водійка "ЗАЗ Славута", яка виїжджала з другорядної дороги на головну і не надала переваги в русі автобусу з членами ДВК. В результаті ДТП постраждала поліцейська, яка допомагала перевозити бюлетені.

Інцидент трапився у самому Херсоні, на перетині вулиць Театральної та Воронцовської. Про це інформує прес-служба Нацполіції регіону.

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Постраждала поліцейська отримала незначні ушкодження. Інші пасажири мікроавтобуса – члени ДВК – травм не отримали. В результаті ДТП також не пошкодились виборчі бюлетені. Їх вже передали до окружної виборчої комісії.



Автомобіль, власниця якого, ймовірно, є винуватицею ДТП/ фото прес-служби Нацполіції у Херсонській області

Через інцидент правоохоронці вже порушили кримінальне провадження. Всі обставини події наразі встановлюють.



Перекинутий мікроавтобус із бюлетенями/ фото прес-служби Нацполіції у Херсонській області