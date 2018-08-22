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У Києві відбулася літературно-музична авантюра без бар'єрів

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"Невгамовні шукачі пригод"
"Невгамовні шукачі пригод"

Чи потрібно проводити спеціальні заходи і події для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами?

Наша відповідь  треба проводити заходи, доступні для всіх! Адже саме так ми зможемо створити простір, який об’єднає усіх дітей спільною справою, пригодою, переживанням. У цьому і є суть інклюзивних просторів, заходів, подій.

Днями у Києві, в приміщенні Музею Тараса Шевченка, відбувся безбар’єрний літературно-музичний захід для дітей. Його особливість  свято цілком враховувало запити та побажання дітей із інвалідністю та особливими освітніми потребами. Більше 40-ка учасників створили дійсно дружній простір, де кожна дитина могла бути собою.

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Ініціаторами події виступила громадська організація "Студена", спільно із партнерами створивши середовище, вільне від упереджень та цькування. Ідея заходу у тому, що там, де люди об’єднані спільною справою, не знайдеться місця дискримінації. А також у тому, що культура не повинна мати бар'єрів, а дитячі чи дорослі заходи мають бути доступними для всіх.

Саме для цього будь-який куточок приміщення для заходу був доступний для людей на візочках. На святі пригощали безглютеновим печивом, була підготовлена кімната сенсорної розгрузки (для дітей з розладами аутичного спектру та всіх, кому це було необхідно), величезний килим для качання і стрибання перед сценою для тих, кому важко було висидіти весь захід, спеціальна тактильна доріжка для людей із порушенням зору.

Маленькі та дорослі відвідувачі брали участь у майстер-класах: виготовляли індіанських коней з пишними хвостами та ногами-прищепками, плели індіанські обереги, малювали та, за допомогою художниці, оздоблювали лиця аква-гримом.

Але родзинкою заходу стали виступи дітей, яких запросили читати свої улюбленні вірші й оповідання. Кожен хотів передати свої відчуття та роздуми іншим. Наприклад, 10-річна дівчинка Луна з Ізраїлю прочитала "Історію Мойсея" аж трьома мовами: російською, англійською та івритом. 7-річна Оленка підготувала казку, яку написала сама. Всі сміливці, котрі вийшли читати на сцену, отримали в подарунок книжки.

Гостями програми стали письменниця та виконавиця авторської пісні Валентина Заха-Бура, поетка Олена Максименко і фронтмен гурту "Мотанка" Віктор Мотанка.

Захід був проведений на підтримку курсу "Недискримінаційний підхід у навчанні" задля того, аби показати, що діти вільні від упереджень та стереотипів, особливо, якщо об’єднані спільною пригодою. "Невгамовні шукачі пригод" став першим безбар’єрним заходом із цілої низки у межах проекту ГО "Студена" "Культура без бар’єрів".

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Публікації Інклюзивність
Джерело: 24 Канал
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