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      У Києві відбувся Retail & Development Business Summit

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      Світові тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі обговорювалися на Retail & Development Business Summit у Києві.

      За словами його учасників, в Україні відбуваються позитивні зміни, які допомагають розвивати торгівлю.

      Ми побачили відкриті магазини H&M, IKEA. Наступного року буде знакове відкриття і це позитивні тенденції, які дають сигнал про розвиток, про інвестування в нашу країну,
      – сказав засновник Ukrainian Retail Association Андрій Жук.

      З розвитком ІТ-технологій стрімко розвивається і торгівля через інтернет. Нині через світової мережу товари купує майже половина українських користувачів, відзначали учасники бізнес саміту.

      "Покупець чому став вибагливим ? Бо він глобалізується. Тому українці навчилися купавати не лише у нас на e-commerce платформах, а й на світових", – зазначила PR-директор KASTA Наталія Логвін.

      Головна ж тема цьогорічного саміту: "Жінки в роздрібній торгівлі".

      В нас є прекрасний шанс у прекрасної статі займатись тим, чим хочемо. І жінка в рітейлі – це розуміння, досягнення і драйв,
      – сказала засновник та співвласник мережі MasterZOO Поліна Кошарна.

      "В рітейлі та девелопменті працює 80% жінок. Але на 90% керівники – це чоловіки. Ми спеціально це обрали, аби підтримати жінок і сказати, що чудово те, що вони розвиваються", – зауважив засновник Ukrainian Retail Association Олександр Фіалка.

      Це вже шостий Retail & Development Business Summit, який проходить в столиці. Цього року в його роботі взяли участь півтисячі власників та топ-менеджерів компанії у сфері роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості.

      Теги: Новини України Бізнес Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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