У Києві відбувся Retail & Development Business Summit

Світові тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі обговорювалися на Retail & Development Business Summit у Києві.

За словами його учасників, в Україні відбуваються позитивні зміни, які допомагають розвивати торгівлю.

Ми побачили відкриті магазини H&M, IKEA. Наступного року буде знакове відкриття і це позитивні тенденції, які дають сигнал про розвиток, про інвестування в нашу країну,

– сказав засновник Ukrainian Retail Association Андрій Жук.

З розвитком ІТ-технологій стрімко розвивається і торгівля через інтернет. Нині через світової мережу товари купує майже половина українських користувачів, відзначали учасники бізнес саміту.

"Покупець чому став вибагливим ? Бо він глобалізується. Тому українці навчилися купавати не лише у нас на e-commerce платформах, а й на світових", – зазначила PR-директор KASTA Наталія Логвін.

Головна ж тема цьогорічного саміту: "Жінки в роздрібній торгівлі".

В нас є прекрасний шанс у прекрасної статі займатись тим, чим хочемо. І жінка в рітейлі – це розуміння, досягнення і драйв,

– сказала засновник та співвласник мережі MasterZOO Поліна Кошарна.

"В рітейлі та девелопменті працює 80% жінок. Але на 90% керівники – це чоловіки. Ми спеціально це обрали, аби підтримати жінок і сказати, що чудово те, що вони розвиваються", – зауважив засновник Ukrainian Retail Association Олександр Фіалка.

Це вже шостий Retail & Development Business Summit, який проходить в столиці. Цього року в його роботі взяли участь півтисячі власників та топ-менеджерів компанії у сфері роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості.