У Києві відбувся спеціалізований міжнародний форум Rau Investment Forum 2019

За оцінками топ спікерів, у нашій державі нині відбуваються позитивні зміни, які допомагають розвивати торгівлю та реалізовувати масштабні проекти. Тому, аби проаналізувати ринок торговельної нерухомості в Україні, а також посприяти залученню міжнародних капіталів у Києві відбувся міжнародний форум Rau Investment Forum 2019.

Участь у ньому взяли понад 300 провідних девелоперів та ритейлерів України й світу.

Спікери обговорювали перспективні проекти торговельної нерухомості та можливості інвестицій у ритейл. Кожну з чотирьох секційних модерував спеціальний ментор.

Зростання оборотів і орендних ставок мотивує нових інвесторів заходити на ринок і створювати нові об'єкти. Ми очікуємо, що у Києві та області пропозицій торгової нерухомості збільшаться на 50% за найближчі три роки, – сказав генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Як зазначив засновник Ukrainian Retail Association Андрій Жук, Rau Investment Forum 2019 призначений для власників і керівників компаній, а також для людей, що можуть ухвалюють рішення.



Засновник Ukrainian Retail Association Андрій Жук

Також Андрій Жук додав, що форум проводитиметься щороку, аби залучити міжнародних інвесторів в Україну, адже світ повинен знати Україну, як успішну країну, в якій потрібно вести бізнес. Успішним досвідом співпраці з провідними девелоперами світу ділилися також мери українських міст.

Багатьох цікавить як ми до Львова затягнули компанію Brookfield – це найбільший девелопер світу, який, наприклад, збудував Потсдамер Плац в Берліні. Тому я ділитимусь тим досвідом, дам просте розуміння, що бізнес йде у ті міста, де є розуміння вкладання коштів зі сторони влади в інфраструктуру,

– наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

За оцінками організаторів, участь у міжнародному форумі дозволить девелоперами налагодити ділові контакти, обмінятися досвідом та представити потенціал регіонів для створення масштабних проектів із залученням іноземних інвестицій.