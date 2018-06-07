У Києві з Берестейського мосту на автомобіль впав бетон: є постраждалий

У четвер, 7 червня, з Берестейського мосту відвалився шматок бетону і впав просто на лобове скло автомобіля "Рено". Водію ледь не відірвало руку.

Про це повідомили очевидці на Facebook.

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В групі прокоментували це так: "Жесть в Києві на Перемоги".

Чоловіка госпіталізували, наразі його оперують. Слідство має вияснити звідки саме впав шматок бетону – з конструкції мосту чи вантажного автотранспорту,

– йдеться в дописі.

До слова, раніше повідомлялося, що в Києві обсипається Повітрофлотський міст. Очевидці зазначили, що великі шматки бетону відламуються від конструкцій моста і падають на тротуар.