У Києві з Берестейського мосту на автомобіль впав бетон: є постраждалий
У четвер, 7 червня, з Берестейського мосту відвалився шматок бетону і впав просто на лобове скло автомобіля "Рено". Водію ледь не відірвало руку.
Про це повідомили очевидці на Facebook.
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В групі прокоментували це так: "Жесть в Києві на Перемоги".
Чоловіка госпіталізували, наразі його оперують. Слідство має вияснити звідки саме впав шматок бетону – з конструкції мосту чи вантажного автотранспорту,
– йдеться в дописі.
До слова, раніше повідомлялося, що в Києві обсипається Повітрофлотський міст. Очевидці зазначили, що великі шматки бетону відламуються від конструкцій моста і падають на тротуар.
Джерело: 24 Канал
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