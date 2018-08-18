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У Києві за загадкових обставин помер працівник готелю

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У Києві помер працівник готелю
У Києві помер працівник готелю / Інформатор

У суботу, 18 серпня, у Києві в приміщення охорони готелю Crystal Hotel знайшли мертвого чоловіка. Тіло виявив працівник готелю, відчинивши вранці приміщення для охорони.

Про це повідомляє "Інформатор".

До готелю за адресою вулиця Хрещатик, 13/2 прибули медики і поліцейські. Лікарі констатували тільки смерть чоловіка.

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При померлому були документи, тому правоохоронці з'ясували його особу. Так, померлим виявився 33-річний чоловік, який напередодні влаштувався на роботу в готель.

Охоронець, який виявив мертвого чоловіка, розповів поліції, що на зміну той повинен був вийти в інший день. Чому він перебував у приміщенні охорони цієї ночі – наразі невідомо.

На тілі чоловіка ознак насильницької смерті не виявили, причини смерті з'ясують на експертизі. На місці працює поліція. Правоохоронці з'ясовують обставини того, що трапилось.

 

Теги: Жертви Новини України Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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