У Києві зникають старовинні ліхтарі: деталі

Ще до нового року київські активісти помітили, що замість литих стовпів 50-х років, у Маріїнському парку встановили нові. Така ініціатива комунальників обурила киян, адже ті вважають їх історичною пам'яткою. Куди зникли демонтовані ліхтарі та чому їх замінили – читайте далі.

Дослідник архітектури Семен Широчин 22 грудня побачив, що старі ліхтарі кудись зникли. Він подумав, що їх забрали на ремонт, але 31 грудня замість них встановили інші.

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Шість чавунних ліхтарів з оригінальним орнаментом було встановлені ще у 50-х роках. Семен наголосив, що вони були частиною історичного ансамблю парку.

Якщо ми подивимось на те, як в інших містах цивілізованих країн, то там зберігають такі автентичні елементи. Є навіть лондонські газові ліхтарі, які не використовують, але зберігають як частину дизайну міста,

– додав дослідник.



Ліхтарі у Маріїнському парку до демонтажу

Згідно з тендером у системі ProZorro, стало зрозуміло, що заміна ліхтарів була запланованою. І обійшлось це місту майже у 19 мільйонів гривень.



Заміна ліхтарів була запланованою

Демонтовані історичні ліхтарі вдалось знайти на складі "Київсвітло". Там їх спочатку хотіли утилізувати, але після розголосу громадськості відмовилися від цієї ідеї. Директор "Київсвітло" Володимир Куценко сказав, що зробили це заради безпеки. Адже чашки, на які кріпились світильники, у дуже поганому стані.

Вони вже прийшли у не придатний стан тому "Київсвітло" включило їх у програму капітального ремонту й у 2019 році у нас були виділені кошти,

– пояснив Куценко.



Нові ліхтарі у Маріїнському парку

Він додав, що нові опори виготовлені з чавунного лиття і мають світлодіодні світильники. А історичні ліхтарі поки зберігатимуть на складі. Адже є охочі їх реставрувати. За таку роботу готовий взятися дизайнер освітлення та реставратор Василь Грубляк. Днями він взяв частину від ліхтаря, аби подивитися з чим доведеться працювати.



Старі ліхтарі зберігаються на складі

Така робота може зайняти не один рік, а коштувати сотню тисяч гривень. До того ж, з 30 оригінальних плафонів, які були в Маріїнському парку, після демонтажу "вижили" лише два, а вилити такі самі буде дуже складно. Аби на майбутнє убезпечити місто від втрат подібного раритету, Семен разом із друзями створили онлайн карту, там зазначили майже тисячу ліхтарів, які несуть історичну цінність.