У Києві зносять відомий ринок на Троєщині: фото
У вівторок, 3 липня, стало відомо, що у Троєщинському районі Києва почали демонтовувати ринок "Фестивальний".
Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Троєщина FB".
"Зносять ринок "Фестивальний". Попередили за 3 дні. Всі в шоці. Продавці, підприємці та покупці. Твориться повне беззаконня", – мовиться у повідомленні.
Читайте також: На одеському пляжі бульдозери зносять лежаки та барні стійки
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі