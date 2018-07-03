У Києві зносять відомий ринок на Троєщині: фото

У вівторок, 3 липня, стало відомо, що у Троєщинському районі Києва почали демонтовувати ринок "Фестивальний".

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Троєщина FB".

"Зносять ринок "Фестивальний". Попередили за 3 дні. Всі в шоці. Продавці, підприємці та покупці. Твориться повне беззаконня", – мовиться у повідомленні.

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