У київській маршрутці з даху лилася вода: пасажири їхали під парасолями – фото

Пасажирам однієї зі столичних маршруток довелося відкривати парасольки у салоні. Річ у тім, що прямо з даху автобуса на людей лилась дощова вода.

Неприємна ситуація трапилась на маршруті №497. Знімок, на якому видно, як люди рятуються від "підтоплення" оприлюднили у фейсбук-спільноті Kyiv Operative.

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У деяких маршрутках настільки все погано, що під час будь-яких опадів необхідно їздити з відкритою парасолькою у середині. "Водію звичайно пофіг, бо він лише водій і вже давно казав керівництву", а тому люди просто вимушені терпіти цей сервіс,

– мовиться у дописі.

У коментарях користувачі скаржаться, що це не єдиний столичний маршрут, на якому в автобуса протікає дах, а також пропонують пасажирам не оплачувати такий некомфортний проїзд.





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