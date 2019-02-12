У Конотопі через падіння крижаної брили помер чоловік: працівниці ЖЕКу оголосили підозру

Прокуратура оголосила підозру працівниці Конотопського ЖЕКу через те, що крижана брила, яка впала з даху будівлі, вбила чоловіка. Тепер жінці загрожує до 5 років ув'язнення через те, що вона не почистила дах.

Відомо, що працівниця ремонтно-експлуатаційного підприємства "Житлосервіс" доручила цю роботу покрівельнику підприємства, але не проконтролювала хід та виконання робіт.

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До того ж, поліцейські з'ясували, що в січні від жителів зазначеної багатоповерхівки неодноразово надходили заяви на очищенню даху від льодового покриву.

Що сталося у Конотопі?3 лютого у Конотопі крижана брила впала із даху багатоповерхівки та травмувала подружжя, яке виходило із магазину. Їх з тяжкими ушкодженнями доправили до лікарні. Медики чотири доби боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося. Жінку прооперували, її стан покращився. Пара, у якої є 10-річний син, були переселенцями з Маріуполя. Дружина загиблого досі перебуває в лікарні.

Юристи пояснюють, що за подібні трагедії несуть адміністративну та кримінальну відповідальність ті, хто обслуговує приміщення. Натомість у Київській міськдержадміністрації запевняють – тих, хто вчасно не чистить дахи – оштрафують. З власників приватних будинків стягуватимуть 1360 гривень, а штраф для юридичних осіб і посадовців на 400 гривень більший.