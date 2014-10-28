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      У Криму ФСБ проводить "бесіди" навіть з колишніми прихильниками "Кримнаш", — Чубаров

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      Рефат Чубаров
      Рефат Чубаров / ua-ru.info

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники ФСБ проводять "бесіди" з усіма, вимагаючи постійної демонстрації лояльності до влади.

      "Зараз російська влада вимагає від кримського населення щоденну тотальну демонстрацію лояльності. Якщо ви цього не робите, ви — ворог. Окупаційна влада вимагає коритися вчителів, журналістів, керівників різних ланок тощо", — сказав Чубаров.

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      "Представники ФСБ проводять з усіма "бесіди". Все відбувається настільки динамічно, що навіть колишні прихильники "Кримнаш", що бігали з триколорами на початку усієї цієї авантюри, сьогодні стикаються з проблемами", — додав він.

      За словами голови Меджлісу, особливою групою ризику на півострові зараз залишаються кримські татари й українці.

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      "До них вживаються відповідні заходи тиску, на кшталт нагляду, психологічного тиску, співбесід, переслідувань, обшуків тощо", — зауважив Чубаров.

      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини Криму ТОП
      Джерело: Укрінформ
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      Новини за 28 жовтня 2014
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