У Криму ФСБ проводить "бесіди" навіть з колишніми прихильниками "Кримнаш", — Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники ФСБ проводять "бесіди" з усіма, вимагаючи постійної демонстрації лояльності до влади.

"Зараз російська влада вимагає від кримського населення щоденну тотальну демонстрацію лояльності. Якщо ви цього не робите, ви — ворог. Окупаційна влада вимагає коритися вчителів, журналістів, керівників різних ланок тощо", — сказав Чубаров.

Читайте також: Днями заарештували ще трьох кримчан на два місяці, — Чубаров

"Представники ФСБ проводять з усіма "бесіди". Все відбувається настільки динамічно, що навіть колишні прихильники "Кримнаш", що бігали з триколорами на початку усієї цієї авантюри, сьогодні стикаються з проблемами", — додав він.

За словами голови Меджлісу, особливою групою ризику на півострові зараз залишаються кримські татари й українці.

Читайте також: Кримські татари бояться, що дані з перепису населення самопроголошена влада передаватиме ФСБ

"До них вживаються відповідні заходи тиску, на кшталт нагляду, психологічного тиску, співбесід, переслідувань, обшуків тощо", — зауважив Чубаров.