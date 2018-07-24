У Кривому Розі 6-річний хлопчик впав у шахту ліфта

У неділю, 22 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області шестирічний хлопчик внаслідок падіння в шахту ліфта в одному з покинутих будівництв отримав травму хребта.

Про це йдеться на сайті "Сегодня".

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Місцева жителька Вікторія Шуліка розповіла, що цей інцидент стався на території, де проходить демонтаж покинутого будівництва, куди діти пішли гуляти без відома батьків.

Як стало відомо, хлопчик впав до шахти ліфта, зірвавшись з висоти. В результаті він отримав численні переломи, забиття хребта, а також відкриту черепно-мозкову травму.

Медики госпіталізували дитину до міської лікарні №8. Наразі хлопчику вже зробили операцію, але ще чекає тривале лікування і реабілітація. Батьки досі в шоковому стані. За інформацією знайомих сім'ї, хлопчик закінчив перший клас 128-ї школи.

До слова, в ніч з 9 на 10 травня у Києві в недобудованому будинку на Проспекті Перемоги дівчина впала у шахту ліфта з 25 поверху. Врятувати дівчину не вдалося.