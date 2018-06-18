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Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

У Кривому Розі юнак ховав наркотики у спідній білизні

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У Кривому Розі юнака ховав наркотики у спідній білизні
У Кривому Розі юнака ховав наркотики у спідній білизні / Ілюстративне фото

У Кривому Розі поліція затримала 23-річного юнака, який намагався сховати під одягом 5 трубочок з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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Ввечері, 15 червня до поліції надійшло повідомлення, що на одній із вулиць у Центрально-Міському районі перебуває підозрілий чоловік, який на думку заявників торгує наркотиками. Перевіряючи інформацію, поліцейські помітили підозрілого молодика, під час огляду якого виявили 5 трубок з наркотичної речовиною,
– розповідають у поліції. 

Вилучений наркотик направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За зберігання наркотичної речовини чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 3-х років (ст. 309 КК України).

Наразі слідчі встановлюють усі обставини справи та перевіряють причетність чоловіка до розповсюдження наркотиків на території міста.

Теги: Кримінальні новини Новини Кривого Рогу Наркотики
Джерело: 24 Канал
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