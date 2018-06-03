16:22
3 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
24°C 16°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    24°C 14°C
  • середа
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Службовий собака прикордонників викрив сховок набитий пляшками з "травичкою": відео викриття

438 Читать новость на русском
В авто українця був тайник, де знаходилася чимала кількість сіро-зеленої
В авто українця був тайник, де знаходилася чимала кількість сіро-зеленої "травички". / Фото прес-служби Держприкордонслужби

Викриття зловмисника сталося на контрольному пункті "Новотроїцьке", що в районі проведення Операції об'єднаних сил. Службовий собака прикордонників зреагував на автомобіль українця 1982 року народження. Як виявилося, в авто був тайник, де знаходилася чимала кількість сіро-зеленої "травички".

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. 

Читайте також: В Алжирі прикордонники знайшли 700 кілограмів кокаїну у замороженому м'ясі

"У ході перевірки виявили сховок, де знаходилася чимала кількість рослинної речовини. Тайник був облаштований у паливному баку автомобіля. Викрили його за допомогою технічних засобів прикордонного контролю. Загалом з нього дістали майже двадцять 1,5 літрових пляшок з сіро-зеленою "травичкою", – йдеться у повідомленні.  

Наразі кермувальника та знайдені пляшки передано представникам Національної поліції. За повідомленням прикордонників," речовину, яка скоріш за все є марихуаною, направили на експертизу, де також буде встановлена її вага".

Дивіться відео, як прикордонники у ході перевірки виявили сховок, де знаходилася чимала кількість "травички"


В авто українця був тайник, де знаходилася чимала кількість сіро-зеленої "травички"
 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Держприкордонслужба Наркотики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Реформаторка та руйнівниця міфів: топ-факти про Уляну Супрун
сьогодні, 16:00 Реформаторка та руйнівниця міфів: топ-факти про Уляну Супрун
132
Як Lufthansa осоромилася через ЧС з футболу в Росії та Київ
сьогодні, 14:42 Як Lufthansa осоромилася через ЧС з футболу в Росії та Київ
Дід Панас 1150
Как создать новую боеспособную часть из неопытных молодых солдат?
сьогодні, 12:04 Как создать новую боеспособную часть из неопытных молодых солдат?
Юрій Бутусов 1021
Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
сьогодні, 08:40 Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
Peter Santenello 1283
2 червня, 23:01 "Червону картку – Кремлю": як у Києві долучились до світових акцій на підтримку Сенцова
Катерина Петренко 364
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук