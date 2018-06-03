Службовий собака прикордонників викрив сховок набитий пляшками з "травичкою": відео викриття

Викриття зловмисника сталося на контрольному пункті "Новотроїцьке", що в районі проведення Операції об'єднаних сил. Службовий собака прикордонників зреагував на автомобіль українця 1982 року народження. Як виявилося, в авто був тайник, де знаходилася чимала кількість сіро-зеленої "травички".

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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"У ході перевірки виявили сховок, де знаходилася чимала кількість рослинної речовини. Тайник був облаштований у паливному баку автомобіля. Викрили його за допомогою технічних засобів прикордонного контролю. Загалом з нього дістали майже двадцять 1,5 літрових пляшок з сіро-зеленою "травичкою", – йдеться у повідомленні.

Наразі кермувальника та знайдені пляшки передано представникам Національної поліції. За повідомленням прикордонників," речовину, яка скоріш за все є марихуаною, направили на експертизу, де також буде встановлена її вага".

Дивіться відео, як прикордонники у ході перевірки виявили сховок, де знаходилася чимала кількість "травички"



В авто українця був тайник, де знаходилася чимала кількість сіро-зеленої "травички"

