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Служебный пес пограничников разоблачил тайник, набитый бутылками с "травкой": видео разоблачения

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В авто украинца был тайник, где находилось немалое количество серо-зеленой
В авто украинца был тайник, где находилось немалое количество серо-зеленой "травки". / Фото пресс-службы Госпогранслужбы

Разоблачение злоумышленника произошло на контрольном пункте "Новотроицкое", что в районе проведения Операции объединенных сил. Служебная собака пограничников среагировала на автомобиль украинца 1982 года рождения. Как оказалось, в авто был тайник, где находилось немалое количество серо-зеленой "травки".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"В ходе проверки обнаружили тайник, где находилось немалое количество растительного вещества. Тайник был оборудован в топливном баке автомобиля. Раскрыли его с помощью технических средств пограничного контроля. Всего с него достали почти двадцать 1,5 литровых бутылок с серо-зеленой "травкой", – говорится в сообщении.

Сейчас водитель и найденые бутылки переданы представителям Национальной полиции. По сообщению пограничников, "вещество, которое скорее всего является марихуаной, направили на экспертизу, где также будет установлена ​​ее вес".

Смотрите видео, как пограничники в ходе проверки обнаружили тайник, где находилось немалое количество "травки"


В авто украинца был тайник, где находилось немалое количество серо-зеленой "травки"

Теги: Новости Украины Госпогранслужба Наркотики Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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