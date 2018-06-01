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В Алжире пограничники нашли 700 килограмм кокаина в замороженном мясе

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Кокаин перевозили в ящиках из-под мяса
Кокаин перевозили в ящиках из-под мяса / фото – МВД Алжира

Береговая охрана Алжира нашла около 700 килограмм кокаина в замороженном мясе. Наркотики собирались доставить в Испанию.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что наркотики нашли в коробках из-под мяса в контейнеровозе, следовавшем из Бразилии.

Судно перевозило замороженное мясо из Бразилии и направлялось в испанскую Валенсию.

У пограничников подозрения возникли, когда капитан во время разгрузки контейнеровоза в алжирском порту в городе Оран отказался пришвартоваться на три дня. Из-за этого береговая охрана страны заставила судно зайти в порт.

В СМИ сообщают, что корабль Vega Mercury, зарегистрированный в Либерии. Наркотики нашли в коробках с маркировкой "мясо халяль".

В ходе спецоперации задержали 20 человек.
 
наркотики, судно, Алжир
Судно, на котором перевозили наркотики
кокаїн, наркотики, Аджир
Кокаин перевозили в коробках из-под мяса
 
Теги: Криминальные новости Водный транспорт Наркотики Алжир Новости политики
Источник: 24 Канал
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