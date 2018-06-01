В Алжирі прикордонники знайшли 700 кілограмів кокаїну у замороженому м'ясі
Берегова охорона Алжиру знайшла близько 700 кілограмів кокаїну в замороженому м'ясі. Наркотики збиралися доправити в Іспанію.
Про це повідомляє BBC.
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Зазначається, що наркотики знайшли у коробках з-під м'яса в контейнеровозі, що прямував з Бразилії.
Судно перевозило заморожене м'ясо з Бразилії та прямувало до іспанської Валенсії.
У прикордонників виникли підозри, коли капітан під час розвантаження контейнеровоза в алжирському порту в місті Оран відмовився пришвартуватися на три дні. Через це берегова охорона країни змусила судно зайти в порт.
У ЗМІ повідомляють, що корабель Vega Mercury, зареєстрований у Ліберії. Наркотики знайшли в коробках з маркуванням "м'ясо халяль".
Судно, на якому перевозили наркотики
Кокаїн перевозили у коробках з-під м'яса
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