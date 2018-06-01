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В Алжирі прикордонники знайшли 700 кілограмів кокаїну у замороженому м'ясі

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Кокаїн перевозили в ящиках з-під м'яса
Кокаїн перевозили в ящиках з-під м'яса / фото – МВС Алжиру

Берегова охорона Алжиру знайшла близько 700 кілограмів кокаїну в замороженому м'ясі. Наркотики збиралися доправити в Іспанію.

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що наркотики знайшли у коробках з-під м'яса в контейнеровозі, що прямував з Бразилії. 

Судно перевозило заморожене м'ясо з Бразилії та прямувало до іспанської Валенсії.

У прикордонників виникли підозри, коли капітан під час розвантаження контейнеровоза в алжирському порту в місті Оран відмовився пришвартуватися на три дні. Через це берегова охорона країни змусила судно зайти в порт.

У ЗМІ повідомляють, що корабель Vega Mercury, зареєстрований у Ліберії. Наркотики знайшли в коробках з маркуванням "м'ясо халяль".

В ході спецоперації затримали 20 людей.
 
наркотики, судно, Алжир
Судно, на якому перевозили наркотики
кокаїн, наркотики, Аджир
Кокаїн перевозили у коробках з-під м'яса
 
Теги: Кримінальні новини Новини політики Алжир Наркотики Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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