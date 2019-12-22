У Лас-Вегасі здійнялася найтрагічніша пожежа в історії міста: є загиблі

У Лас-Вегасі загорілася триповерхова будівля готелю. Вогонь швидко охопив усю споруду. Аби урятуватись, люди стрибали з вікон.

Внаслідок трагедії шестеро людей загинули, ще 13 зазнали поранень, пише CNN.

До слова, у центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну "ялинку"

Серед жертв також дві кішки та собака. Станом на зараз пожежу вдалось загасити. Слідчі з'ясовують деталі трагедії. Головна версія – нещасний випадок.

У будівлі не було тепла, і деякі мешканці, можливо, використовували свої печі для опалення. Саме це, можливо, і спричинило пожежу,

– сказав пожежник Тімоті Шиманські.

Збитки від пожежі оцінюються у 475 тисяч доларів.



Пожежа у Лас-Вегасі