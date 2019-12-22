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      У Лас-Вегасі здійнялася найтрагічніша пожежа в історії міста: є загиблі

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      У Лас-Вегасі здійнялася найтрагічніша пожежа / edition.cnn.com

      У Лас-Вегасі загорілася триповерхова будівля готелю. Вогонь швидко охопив усю споруду. Аби урятуватись, люди стрибали з вікон.

      Внаслідок трагедії шестеро людей загинули, ще 13 зазнали поранень, пише CNN.

      До слова, у центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну "ялинку"

      Серед жертв також дві кішки та собака. Станом на зараз пожежу вдалось загасити. Слідчі з'ясовують деталі трагедії. Головна версія – нещасний випадок.

      У будівлі не було тепла, і деякі мешканці, можливо, використовували свої печі для опалення. Саме це, можливо, і спричинило пожежу,
      – сказав пожежник Тімоті Шиманські.

      Збитки від пожежі оцінюються у 475 тисяч доларів.


      Пожежа у Лас-Вегасі

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Пожежа Жертви
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