У Лас-Вегасі здійнялася найтрагічніша пожежа в історії міста: є загиблі
У Лас-Вегасі загорілася триповерхова будівля готелю. Вогонь швидко охопив усю споруду. Аби урятуватись, люди стрибали з вікон.
Внаслідок трагедії шестеро людей загинули, ще 13 зазнали поранень, пише CNN.
До слова, у центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну "ялинку"
Серед жертв також дві кішки та собака. Станом на зараз пожежу вдалось загасити. Слідчі з'ясовують деталі трагедії. Головна версія – нещасний випадок.
У будівлі не було тепла, і деякі мешканці, можливо, використовували свої печі для опалення. Саме це, можливо, і спричинило пожежу,
– сказав пожежник Тімоті Шиманські.
Збитки від пожежі оцінюються у 475 тисяч доларів.
Пожежа у Лас-Вегасі
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