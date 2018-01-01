У Ліверпулі спалахнула масштабна пожежа на автостоянці: з'явились фото, відео

У Ліверпулі палала багаторівнева стоянка: 1400 автомобілів згоріли вщент. Загиблих та постраждалих у пожежі, на щастя, немає. Через густий дим у новорічну ніч рятувальникам довелось відселити мешканців прилеглих будинків.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався біля розважального комплексу Liverpool Echo Arena, де проводились кінні змагання. За словами британських правоохоронців, спершу зайнялось одне авто. Згодом полум'я стрімко поширилось на 1400 машин.

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Відомо, що стоянка вміщала 1600 машин, але не була повністю заповнена, оскільки організатори кінних змагань облаштували там місце для тварин. Рятувальники зуміли врятувати всіх скакунів.

Наразі невідомо, що стало причиною масштабної пожежі. Правоохоронці повідомили, що усі автівки не підлягають відновленню. Тож власникам порадили звернутися до страхових компаній.

Відео з місця пожежі в Ліверпулі