У Лук'янівському СІЗО новий очільник – Руслан Ромашков

Новим очільником Лук'янівського СІЗО став Руслан Ромашков, екс-керівник Бориспільської виправної колонії №119.

Про це речник заступника міністра юстиції України Юрій Маслак повідомив у коментарі "Громадському".

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Раніше 24 канал повідомляв, що Мін'юст ухвалив рішення про звільнення всього керівного складу Лук'янівського СІЗО після інциденту з бунтом екс-бійців батальйону "Торнадо" і передачі їм заборонених речей.

Решту складу оновленого керівництва ізолятора оголосять вже наступного тижня.

Нагадаємо, 9 серпня, екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО. Зазначається, що причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.