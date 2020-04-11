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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Львові частина медиків уже отримали по 10 тисяч гривень доплати

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      Садовий розповів про ситуацію з коронавірусом у Львові / 24 канал

      Напередодні мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження, яке передбачає, що усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримають додатково по 10 000 гривень. Першими виплату отримали працівники Львівського лабораторного обласного центру, які роблять ПЛР-тестування.

      Андрій Садовий під час відеозвернення заявив, що наступними виплату отримають 237 працівників Львівської інфекційної лікарні.

      Зверніть увагу Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома

      За словами мера, Львів перебуває лише на початку пандемії коронавірусу, тож невдовзі у місті почнуть задіювати нові медичні установи, бо хворих стає більше.

      На передовій наші медики, санітари, медсестри,
      – наголосив Садовий.

      Мер міста закликав людей дотримуватися карантину та залишатися вдома.

      Андрій Садовий звернувся до львів’ян: дивіться відео

      Що відомо про коронавірус на Львівщині:

      • Станом на 11 квітня на Львівщині підтвердили 96 випадків захворювання на коронавірус. 
      • З початку епідемії у Львові від ускладнень COVID-19 померли 3 людини, ще 3 пацієнти одужали.
      • Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
      • Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
      • У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.

      карантин заборони штрав
      Відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини України Новини Львова Андрій Садовий Лікування Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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