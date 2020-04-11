У Львові частина медиків уже отримали по 10 тисяч гривень доплати
Напередодні мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження, яке передбачає, що усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримають додатково по 10 000 гривень. Першими виплату отримали працівники Львівського лабораторного обласного центру, які роблять ПЛР-тестування.
Андрій Садовий під час відеозвернення заявив, що наступними виплату отримають 237 працівників Львівської інфекційної лікарні.
Зверніть увагу Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома
За словами мера, Львів перебуває лише на початку пандемії коронавірусу, тож невдовзі у місті почнуть задіювати нові медичні установи, бо хворих стає більше.
На передовій наші медики, санітари, медсестри,
– наголосив Садовий.
Мер міста закликав людей дотримуватися карантину та залишатися вдома.
Андрій Садовий звернувся до львів’ян: дивіться відео
Що відомо про коронавірус на Львівщині:
- Станом на 11 квітня на Львівщині підтвердили 96 випадків захворювання на коронавірус.
- З початку епідемії у Львові від ускладнень COVID-19 померли 3 людини, ще 3 пацієнти одужали.
- Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
- Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
- У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.
Відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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