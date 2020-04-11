У Львові частина медиків уже отримали по 10 тисяч гривень доплати

Садовий розповів про ситуацію з коронавірусом у Львові / 24 канал

Напередодні мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження, яке передбачає, що усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримають додатково по 10 000 гривень. Першими виплату отримали працівники Львівського лабораторного обласного центру, які роблять ПЛР-тестування.