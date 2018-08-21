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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Львові Mazda збила 7-річну дитину

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У Львові іномарка наїхала на 7-річну дитину
У Львові іномарка наїхала на 7-річну дитину / Фото з відкритих джерел

У Львові сьогодні, 21 серпня, близько 14:30 на вулиці Петлюри водій автомобіля Mazda скоїв наїзд на 7-річного хлопчика.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

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Як розповіли поліцейські, 64-річний львів'янин, який був за кермом іномарки, скоїв наїзд на пішохода, 7-річного мешканця Львова.

"Дитину доставили у лікарню, діагноз наразі уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


У Львові іномарка збила 7-річного хлопчика

Нагадаємо, 19 серпня в Одеській області на трасі Київ – Одеса співробітник патрульної поліції на службовому автомобілі скоїв смертельний наїзд на пішохода, який вискочив на дорогу в невстановленому місці, перестрибнувши через бетонну бар'єрну загорожу.

Теги: Новини України Новини Львова Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Поліція
Джерело: 24 Канал
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