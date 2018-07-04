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У Львові планують створити IT-парк: коли та чим він дивуватиме

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Львів незабаром стане містом з новітніми технологіями у сфері ІТ та енергозбереження. Вже за два з половиною роки у місті Лева планують створити IT-парк. Капсулу на місці будівництва вже заклали.

В одній багатоповерхівці на околиці Львова айтішники збудували для себе будинок, де є підземний паркінг, дитячий і спортивний майданчики, відпочинкові зони та швидкісний Інтернет.

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Зробили все, щоб зручно жилося і відпочивалося, а, щоб зручно працювалося, взялися будувати IT-парк.

Ми хотіли створити місце, де буде якісний робочий простір, якісний простір для освіти, науки, розвитку інновацій та сучасні лабораторії, доступ до яких будуть мати всі університети,
– сказав керівник Львівського IT кластеру Степан Веселовський.

Цей простір з'явиться на 10 гектарах, де вже запланували шість офісних будівель та готель на 200 номерів. А ще спортивні та торговельні центри і мультифункціональна зона для дозвілля. Загалом парк дасть місту понад 14 тисяч робочих місць. А коштуватиме цей проект 160 мільйонів доларів, а гроші на нього дали іноземні інвестори.

Цей проект повністю розробили у ІТ-сфері Львова, і вони змогли перемогти з цим проектом. Після того, як ми дізналися більше про нього, ми оцінили, наскільки ІТ-сектор є успішним та важливим не тільки для України та Львова, але й для усього світу. Ці компанії зростають дуже швидко, вони отримують великі прибутки і створюють нові робочі місця для найрозумніших і найкращих українців,
– відповів головний виконавчий директор Windermere Investments Джордж Михал.

Реалізувати перший етап проекту планують через два з половиною роки.

Таких парків в Україні немає, хоча у світі – це звична практика. Ось так виглядає інноваційний парк в індійському місті Бангалорі, площа якого майже 70 гектарів.

Інноваційний парк в індійському місті Бангалорі
Інноваційний парк в індійському місті Бангалорі

На території кварталу розташовані офіси найвідоміших виробників програмного забезпечення, а ще – чимало магазинів, торговий центр, оздоровчий клуб та 5-зірковий бізнес-готель. Завдяки розвитку IT-сфери Бангалор тепер називають індійською кремнієвою долиною.

Теги: Новини України Техно Новини Львова
Джерело: 24 канал
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