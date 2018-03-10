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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Львові пройшов перший етап відбору на "Ігри нескорених"

20:27, 10 березня 269 Читать новость на русском

У суботу, 10 березня, на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони у Львові стартували спортивні тестування на участь у міжнародних змаганнях для військових ветеранів "Ігри нескорених".

Свої сили у першому етапі спортивних тестувань понад шістдесят учасників пробують у таких видах спорту: веслуванні на тренажерах, велоспорті, легкій атлетиці, стрільбі з лука, плаванні та пауерліфтингу.

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Їх тут ніхто не судить, не ставить ніяких рейтингів. Під наглядом тренера, який тобі покаже техніку, – спробуєш, вирішиш. Далі все залежить тільки від хлопців. Якщо він хоче, то матиме можливість займатися,
– розповіла координаторка проекту "Ігри нескорених" Оксана Горбач.

Черговий етап спортивних тестувань влаштують наступного тижня в Одесі, потім – у Києві. А вже у травні відбудуться Національні "Ігри Нескорених", під час яких визначать п'ятнадцятьох учасників української збірної. Вони восени презентуватимуть нашу країну в австралійському Сіднеї

Нагадаємо, заснував їх принц Гарі чотири роки тому. Українська збірна свою міць на Іграх вперше демонструвала минулоріч.

Теги: Новини України Новини Львова Ігри нескорених
Джерело: 24 Канал
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