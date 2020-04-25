У Львові скоротять штат міськради, щоб виплатити зарплати вчителям, – Садовий

Андрій Садовий повідомив, що за квітень до бюджету Львова не надійде приблизно 70 мільйонів гривень. Тому у міськраді скротять кількість співробітників міської ради.

Загалом 181 співробітника Львівської міської ради скоротять через кризу, викликану епідемією коронавірусу. Про це сказав мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

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За попередніми розрахунками, лише за квітень до бюджету міста не надійде приблизно 70 мільйонів гривень.

Це дуже велика втрата, бо треба буде платити зарплату комунальникам і вчителям. Тому ми ухвалили непросте рішення – вирішили оптимізувати кількість працівників міської ради, ми зменшуємо її на 181 людину,

– заявив Садовий.

Також мер Львова повідомив, що в місті розробляють план щодо виходу з карантину.

План виходу з карантину у Львові передбачає:

мінімізувати можливість зараження людей , щоб не було спалаху коронавірусу;

, щоб не було спалаху коронавірусу; люди, які прибуватимуть з-за кордону, повинні проходити температурний скринінг;

максимально перевести всі муніципальні сервіси в онлайн-режим ;

; дати гідну оплату лікарям ;

; придбати для міста сучасну лабораторію ;

; створення у місті резервного фонду.

Також львівський міський голова повідомив про старт нового етапу програми "Зроблено у Львові" та закликав мешканців купувати продукти місцевого виробництва, щоби наповнювати бюджет.

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