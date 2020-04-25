У Львові скоротять штат міськради, щоб виплатити зарплати вчителям, – Садовий
Андрій Садовий повідомив, що за квітень до бюджету Львова не надійде приблизно 70 мільйонів гривень. Тому у міськраді скротять кількість співробітників міської ради.
Загалом 181 співробітника Львівської міської ради скоротять через кризу, викликану епідемією коронавірусу. Про це сказав мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці.
Цікаво У Львові найкраще дотримуються карантину, – Садовий
За попередніми розрахунками, лише за квітень до бюджету міста не надійде приблизно 70 мільйонів гривень.
Це дуже велика втрата, бо треба буде платити зарплату комунальникам і вчителям. Тому ми ухвалили непросте рішення – вирішили оптимізувати кількість працівників міської ради, ми зменшуємо її на 181 людину,
– заявив Садовий.
Також мер Львова повідомив, що в місті розробляють план щодо виходу з карантину.
План виходу з карантину у Львові передбачає:
- мінімізувати можливість зараження людей, щоб не було спалаху коронавірусу;
- люди, які прибуватимуть з-за кордону, повинні проходити температурний скринінг;
- максимально перевести всі муніципальні сервіси в онлайн-режим;
- дати гідну оплату лікарям;
- придбати для міста сучасну лабораторію;
- створення у місті резервного фонду.
Також львівський міський голова повідомив про старт нового етапу програми "Зроблено у Львові" та закликав мешканців купувати продукти місцевого виробництва, щоби наповнювати бюджет.
Коронавірус у Львові: головне
- Станом на 25 квітня на Львівщині зафіксували 298 випадків захворювання на коронавірус, з них 41 людина у Львові одужали, ще 12 – померли.
- Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
- Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
- У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.