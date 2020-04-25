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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Львові скоротять штат міськради, щоб виплатити зарплати вчителям, – Садовий

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      У Львові скоротять штат міськради
      У Львові скоротять штат міськради / 24 канал

      Андрій Садовий повідомив, що за квітень до бюджету Львова не надійде приблизно 70 мільйонів гривень. Тому у міськраді скротять кількість співробітників міської ради.

      Загалом 181 співробітника Львівської міської ради скоротять через кризу, викликану епідемією коронавірусу. Про це сказав мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

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      За попередніми розрахунками, лише за квітень до бюджету міста не надійде приблизно 70 мільйонів гривень.

      Це дуже велика втрата, бо треба буде платити зарплату комунальникам і вчителям. Тому ми ухвалили непросте рішення – вирішили оптимізувати кількість працівників міської ради, ми зменшуємо її на 181 людину,
      – заявив Садовий.

      Також мер Львова повідомив, що в місті розробляють план щодо виходу з карантину.

      План виходу з карантину у Львові передбачає:

      • мінімізувати можливість зараження людей, щоб не було спалаху коронавірусу;
      • люди, які прибуватимуть з-за кордону, повинні проходити температурний скринінг;
      • максимально перевести всі муніципальні сервіси в онлайн-режим;
      • дати гідну оплату лікарям;
      • придбати для міста сучасну лабораторію;
      • створення у місті резервного фонду.

      Також львівський міський голова повідомив про старт нового етапу програми "Зроблено у Львові" та закликав мешканців купувати продукти місцевого виробництва, щоби наповнювати бюджет.

      Коронавірус у Львові: головне

      • Станом на 25 квітня на Львівщині зафіксували 298 випадків захворювання на коронавірус, з них 41 людина у Львові одужали, ще 12 – померли.
      • Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
      • Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
      • У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Гроші Зарплата Продукти Бюджет Андрій Садовий Новини Львова Новини України
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