У Львові в багагатоповерхівці стався вибух газу, постраждав чоловік – відео

У мікрорайоні Сихів ввечері 4 травня сталася пожежа в багатоповерхівці. Перед тим у квартирі на 8 поверсі стався вибух газу.

На вулиці Скрипника, що у Сихівському районі, стався вибух. Один чоловік постраждав, його шпиталізували, повідомляє ZAXID.net з посиланням на пресслужбу ДСНС.

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Мешканці будинку почули потужний вибух та одразу викликали рятувальників. Після вибуху у квартирі на 8 поверсі почалася пожежа.



Мешканців будинку довелося евакуювати

Силою вибуху повибивало вікна з квартир, і на землі лежало багато скла. На місці були присутні усі служби: поліція, медики та аварійна "Львівгазу". Мешканців будинку евакуювали, на місці працювали 30 рятувальників.



Подивитися на інцидент вийшло чимало мешканців мікрорайону / Фото Сихів.media

Одного чоловіка шпиталізували, але невідомо, чи він перебував у квартирі, де стався вибух. Також невідомо, в якому він стані.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, о 22:55 пожежу вдалося ліквідувати.

У Сихівській районній адміністрації розповіли, що проводять технічне обстеження під’їзду, де стався вибух. У цілому будинку вже перекрили газ, а у двох під’їздах відімкнули електропостачання. Мешканців із квартири поверхом нижче тимчасово відселять.

Де розташований будинок, у якому стався вибух