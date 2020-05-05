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      У Львові в багагатоповерхівці стався вибух газу, постраждав чоловік – відео

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      На Сихові 04.05.2020 стався вибух газу і пожежа – відео, фото
      Вибух газу на Сихові / Фото 24 каналу

      У мікрорайоні Сихів ввечері 4 травня сталася пожежа в багатоповерхівці. Перед тим у квартирі на 8 поверсі стався вибух газу.

      На вулиці Скрипника, що у Сихівському районі, стався вибух. Один чоловік постраждав, його шпиталізували, повідомляє ZAXID.net з посиланням на пресслужбу ДСНС.

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      Мешканці будинку почули потужний вибух та одразу викликали рятувальників. Після вибуху у квартирі на 8 поверсі почалася пожежа.

      Пожежа Сихів
      Мешканців будинку довелося евакуювати

      Силою вибуху повибивало вікна з квартир, і на землі лежало багато скла. На місці були присутні усі служби: поліція, медики та аварійна "Львівгазу". Мешканців будинку евакуювали, на місці працювали 30 рятувальників.

      Сихів вибух
      Подивитися на інцидент вийшло чимало мешканців мікрорайону / Фото Сихів.media

      Одного чоловіка шпиталізували, але невідомо, чи він перебував у квартирі, де стався вибух. Також невідомо, в якому він стані.

      Як повідомили у пресслужбі ДСНС, о 22:55 пожежу вдалося ліквідувати.

      У Сихівській районній адміністрації розповіли, що проводять технічне обстеження під’їзду, де стався вибух. У цілому будинку вже перекрили газ, а у двох під’їздах відімкнули електропостачання. Мешканців із квартири поверхом нижче тимчасово відселять.

      Де розташований будинок, у якому стався вибух

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Вибух Пожежа Новини Львова ДСНС
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