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      У Львові випав з вікна Анатолій Мельник – викладач ЛНУ імені Івана Франка

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      Загинув Андрій Мельник / Фото з фейсбуку кафедри фізичної географії ЛНУ

      Викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Анатолій Мельник випав з вікна багатоповерхівки у Сихівському районі. Чоловіку було 63 роки.

      Інциден трапився пізно ввечері 15 квітня, повідомили у пресслужбі поліції ZAXID.NET.

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      Близько 22:00 до поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Трильовського, 27 на Сихові з вікна будинку випав чоловік. 

      Згодом з’ясувалося, що львів'янин випав з вікна квартири на сьомому поверсі, де він проживав, та впав на дашок під'їзду. Від отриманих травм чоловік загинув.


      Загинув Анатолій Мельник / Фото Ігоря Зінкевича

      Правоохоронці розслідують обставини події. Попередня версія – самогубство.

      Загиблим виявився 63-річний професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри фізичної георгафії, Анатолій Мельник.

      Кафедра на сторінці у фейсбуці висловила співчуття, але причини смерті не уточнила.

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Поліція Жертви Новини Львова
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