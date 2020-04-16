У Львові випав з вікна Анатолій Мельник – викладач ЛНУ імені Івана Франка
Викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Анатолій Мельник випав з вікна багатоповерхівки у Сихівському районі. Чоловіку було 63 роки.
Інциден трапився пізно ввечері 15 квітня, повідомили у пресслужбі поліції ZAXID.NET.
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Близько 22:00 до поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Трильовського, 27 на Сихові з вікна будинку випав чоловік.
Згодом з’ясувалося, що львів'янин випав з вікна квартири на сьомому поверсі, де він проживав, та впав на дашок під'їзду. Від отриманих травм чоловік загинув.
Загинув Анатолій Мельник / Фото Ігоря Зінкевича
Правоохоронці розслідують обставини події. Попередня версія – самогубство.
Загиблим виявився 63-річний професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри фізичної георгафії, Анатолій Мельник.
Кафедра на сторінці у фейсбуці висловила співчуття, але причини смерті не уточнила.
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