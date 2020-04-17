У Львові загорівся Центр допомоги ветеранам АТО: не виключають можливість підпалу
У Львові 17 квітня спалахнула пожежа у Центрі допомоги ветеранам АТО "Фенікс". Він розташований на вулиці Кульпарківська, поблизу Психіатричної лікарні.
Не виключають, що будівлю могли підпалити навмисно. Про це написав мер Львова Андрій Садовий у телеграмі.
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На місце події прибули рятувальники та правоохоронці. Поліція намагається з'ясувати обставини події.
Керівник лікарні разом з керівником Центру реабілітації "Фенікс" готують документи на виділення коштів через обласну комісію з питань ТЕБ і НС для ліквідації наслідків пожежі. Львів також готовий долучитись фінансово, щоб якнайшвидше приміщення повернулось до робочого стану,
– написав Садовий.
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