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У Львові "замінували" одразу дев'ять бізнес-центрів

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У Львові "замінували" дев'ять бізнес центрів
У Львові "замінували" дев'ять бізнес центрів / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 8 червня, до поліції надійшла інформація від співробітників гарячої лінії міста про те, що о 10.28 вони отримали електронного листа з повідомленням про "замінування" дев'ятьох будівель бізнес-центрів.

Про це повідомляє ГУНП Львівської області.

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Три бізнес-центри розташовані на вулиці Науковій, два – на Промисловій, інші – на вулицях Зеленій, Шевченка, Богдана Хмельницького та Героїв УПА.

"Наразі офісні приміщення обстежують експерти-вибухотехніки та кінологи, працюють слідчо-оперативні групи та співробітники інших відповідних служб", – йдеться у повідомлені.

Встановлюється особа, яка повідомила про замінування, а також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у четвер, 7 червня, до поліції Харкова вкотре за останні три дні надійшло анонімне повідомлення про закладення вибухівки у п'ятьох бізнес-центрах.

Теги: Новини України Новини Львова Бізнес
Джерело: 24 Канал
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