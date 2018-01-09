У людей виник новий тип залежності, – науковець

Люди у сучасному світі повисли на інформаційному гачку та підчепили нову боязнь.

Таку думку висловив доктор філологічних наук, професор Георгій Почепцов, пише DT.UA.

Він розповів, що за статистикою 43% користувачів дивляться в свої смартфони вже через п'ять хвилин після пробудження. 10% користувачів смартфонів звертаються до них 5427 раз на день. Середній користувач 2617 раз намагається побачити щось нове.

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Експерт вважає, що у людей виник новий тип залежності, що називається FOMO – fear of missing out. Вона полягає в боязні не знати того, що знають інші.

"Однотипні процеси є і в Фейсбуці. Людина стежить за лайками під своїми постами, оскільки кожен чужий лайк несе позитив, причому і самі лайки були придумані, щоб розкріпачити емоції тих, хто їх ставить. А потім інформація про людину продається і купується, оскільки бізнес і політтехнологи навчилися її використовувати", – додав експерт.