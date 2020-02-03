21:32
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
      Вєсті.UA
      21:08, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ

      У Мадриді екстрено сів пасажирський літак: уламки шасі потрапили у двигун – фото, відео

      0
      Літак після повернення на землю / фото із соцмереж

      В аеропорту іспанського Мадрида екстрено сів пасажирський літак, що прямував у Торонто. Рейс AC837 авіакомпанії Air Canada вилетів з мадридського аеропорту вдень 3 лютого, о 14:33. Втім, вже за пів години борт повернувся на летовище.

      Пілоти запросили у диспетчерів посадку через технічні несправності судна. Річ у тім, що під час зльоту зламалося шасі літака і його частини потрапили у двигун. На борту перебували 130 пасажирів. Про подію інформує El Mundo.

      З останнього: У Росії літак з 77 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку: що відомо

      Інцидент був досить ризикованим, оскільки відсутність шини впливає на стійкість Boeing 767 під час моментів зльоту і посадки.


      Що бачили пасажири під час зльоту/ фото з соцмереж


      Посадка судна/ фото з твіттера

      Ба більше – елементи шасі могли потрапити у двигун, бо той відмовив.

      На щастя, екстрена посадка літака була успішною, хоча лайнер деякий час кружляв над іспанськими просторами, щоб скинути пальне.

      Екстрена посадка літака у Мадриді: відео пасажирів

      Екстрена посадка пасажирського судна у Мадриді: відео

      Як літак "намотував кола" перед посадкою: відео


      Рейс AC837 після посадки/ фото з соцмереж

      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      сьогодні
      22321
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Надзвичайні ситуації авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:30 Помідори проти крабів: як коронавірус вплине на торгівлю з Китаєм
      Анатолій Максимов 354
      сьогодні , 19:00 Як зрозуміти, що ваша дитина схильна до суїциду
      680
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3673
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      1996
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: даже чтобы получить деньги надо заплатить, или Золотой бизнес "республики"
      612
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук