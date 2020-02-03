У Мадриді екстрено сів пасажирський літак: уламки шасі потрапили у двигун – фото, відео
В аеропорту іспанського Мадрида екстрено сів пасажирський літак, що прямував у Торонто. Рейс AC837 авіакомпанії Air Canada вилетів з мадридського аеропорту вдень 3 лютого, о 14:33. Втім, вже за пів години борт повернувся на летовище.
Пілоти запросили у диспетчерів посадку через технічні несправності судна. Річ у тім, що під час зльоту зламалося шасі літака і його частини потрапили у двигун. На борту перебували 130 пасажирів. Про подію інформує El Mundo.
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Інцидент був досить ризикованим, оскільки відсутність шини впливає на стійкість Boeing 767 під час моментів зльоту і посадки.
Що бачили пасажири під час зльоту/ фото з соцмереж
Посадка судна/ фото з твіттера
Ба більше – елементи шасі могли потрапити у двигун, бо той відмовив.
На щастя, екстрена посадка літака була успішною, хоча лайнер деякий час кружляв над іспанськими просторами, щоб скинути пальне.
Екстрена посадка літака у Мадриді: відео пасажирів
Екстрена посадка пасажирського судна у Мадриді: відео
Як літак "намотував кола" перед посадкою: відео
Рейс AC837 після посадки/ фото з соцмереж