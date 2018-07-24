У Маріуполі автомобіль на "євробляхах" протаранив ворота СБУ: фото з місця інциденту

На Донеччині під час погоні автомобіль на литовських номерах протаранив огорожу обласного управління Служби безпеки України в Маріуполі.

Про це інформує місцеве видання mrpl.city.

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Автомобіль марки "Volkswagen" на швидкості промчав крізь двір управління Служби безпеки України в Донецькій області, ховаючись від переслідування поліції. Під час удару від автомобіля відлетів значок, який вказує на марку транспортного засобу,

– пишуть у ЗМІ.

Також повідомляється, що пізніше цей автомобіль бачили в Лівобережному районі міста, але затримати його не вдалося.



Знесені огорожі поблизу обласного управління СБУ

В результаті удару з петель були зірвані обидві стулки воріт з боку шахового клубу і разом з навісами зірвана одна стулка воріт на протилежній стороні двору СБУ. Там наразі встановлено тимчасове загородження з попереджувальним знаком. На території розташування будівель обласного та міського управлінь Служби безпеки посилено охорону.

У поліції і СБУ ситуацію поки не коментують, посилаючись на проведення слідчих дій.