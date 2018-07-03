У Маріуполі поліцейський посміявся над акцією на підтримку Сенцова: у мережі – хвиля обурення

У Маріуполі Донецької області патрульний поліцейський заявив, що не знає, хто такий Олег Сенцов, і посміявся над акцією на захист українських політв'язнів, утримуваних у Росії. Користувачів інтернету обурив цей інцидент.

Про це повідомляє "Вчасно".

Конфлікт між активістами і поліцейським спалахнув під час всесвітньої акції на підтримку політв'язнів, коли громадські працівники Маріуполя прийшли під офіс ОБСЄ.

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Як розповіла волонтерка Галини Одноріг, один із працівників поліції звинуватив мітингувальників у тому, що ця акція є проплаченою.

Коли з'явилася поліція і я підійшла до них, щоб пояснити, для чого ми зібралися, то почула у відповідь, що не можна збиратися групами більше 10 осіб. Також один з поліцейських, сміючись, заявив, що не знає, хто такий Олег Сенцов і не зобов'язаний цього знати,

– розповіла жінка.

Волонтерка додала, що всіх активістів дуже обурили слова поліцейського. Люди записали діалог з правоохоронцями на відео.

Дивіться відео з Маріуполя, де поліцейський заявив, що не знає, хто такий Сенцов: