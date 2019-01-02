У Мексиці мера міста вбили через 1,5 години після вступу на посаду

Алехандро Апарісіо, керівник муніципалітету Тлахіако в штаті Оахака на півдні Мексики, у вівторок став жертвою замаху через 1,5 години після вступу на посаду.

Про це повідомив представник регіону у своєму Twitter.

Читайте також: Смерть дітей на кордоні з Мексикою: як відреагував Дональд Трамп

Я рішуче засуджую напад на главу муніципалітету Тлахіако. Я зажадав ретельного розслідування від генерального прокурора, і він поінформував мене, що вбивцю буде затримано,

– написав губернатор Оахаки Алехандро Мурат.

Під час нападу на Апарісіо були поранені ще двоє людей. Політик представляв "Рух національного відродження" – партію лівого спрямування, створену президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.