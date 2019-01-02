У Мексиці мера міста вбили через 1,5 години після вступу на посаду
Алехандро Апарісіо, керівник муніципалітету Тлахіако в штаті Оахака на півдні Мексики, у вівторок став жертвою замаху через 1,5 години після вступу на посаду.
Про це повідомив представник регіону у своєму Twitter.
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Я рішуче засуджую напад на главу муніципалітету Тлахіако. Я зажадав ретельного розслідування від генерального прокурора, і він поінформував мене, що вбивцю буде затримано,
– написав губернатор Оахаки Алехандро Мурат.
Під час нападу на Апарісіо були поранені ще двоє людей. Політик представляв "Рух національного відродження" – партію лівого спрямування, створену президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.
Джерело: 24 Канал
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