У мережі показали фото розбитих російських літаків з авіабази у Сирії

Росія втратила щонайменше 7 військових літаків внаслідок атаки на авіабазу Хмеймім у сирійській провінції Латакія.

Світлини пошкоджених літаків на російській авіабазі Хмеймім в Сирії опубілкував російський журналіст Роман Сапоньков на сторінці у Facebook.

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Як відомо, авіабазу обстріляли ще 31 грудня, та Міноборони РФ намагалось втримати інформацію в секреті. Під час атаки двоє військових загинуло.

"Пошкоджені: Попередньо 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 розвідник, 1 Мі-8. 2 Су-24 і Су-35С ввели в дію. 9 поранених, один важко", – пише Сапоньков.