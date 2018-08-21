У Microsoft зафіксували спроби РФ втрутитися у майбутні вибори США

21 серпня компанія Microsoft повідомила, що зафіксувала спроби Росії вплинути на майбутні вибори в Конгрес США.

Про це повідомляє Associated Press.

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Зазначається, спроби втручання, ймовірно, були здійснені групою хакерів Strontium.

Microsoft визначила, що "група хакерів, пов'язана з російським урядом, створила помилкові домени, які виявилися підробкою двох американських консервативних організацій – інституту Хадсона і Міжнародного республіканського інституту".

Таким чином було створено ще три фейкових домени, щоб складалось враження належності до американського Сенату. У Microsoft вважають, що злочинці намагаються підірвати основи демократії в країні.

"У нас немає сумнівів у тому, хто несе відповідальність", – наголосив президент компанії Бред Сміт.

За його словами, наразі ніхто не намагався увійти на зазначені сайти.