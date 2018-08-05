У міні-сукні і кросівках: донька Мадонни прогулялася з хлопцем Нью-Йорком
Папараці помітили 21-річну доньку Мадонни Лурдес Леон на вулицях Нью-Йорка. Дівчина прогулювалася у компанії молодого хлопця, який, як пишуть західні ЗМІ, є коханим Лурдес.
Про це повідомляє The Siver Times.
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Для прогулянки Лурдес одягнула коротке плаття з яскравим геометричним принтом і V-подібним вирізом. Дівчина доповнила образ кросівками Nike і невеликою сумкою світлого кольору.
Обранець доньки легендарної співачки вийшов у білій футболці та спортивних штанях. На голові у нього була кепка бейсбольної команди New York Yankees.
Джерело: 24 Канал
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