У міні-сукні і кросівках: донька Мадонни прогулялася з хлопцем Нью-Йорком

Донька Мадонни Лурдес з хлопцем / Фото з відкритих джерел

Папараці помітили 21-річну доньку Мадонни Лурдес Леон на вулицях Нью-Йорка. Дівчина прогулювалася у компанії молодого хлопця, який, як пишуть західні ЗМІ, є коханим Лурдес.