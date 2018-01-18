У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи

У столиці Білорусі Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Про це заявила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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Зазначимо, що це перше засідання Трьохсторонньої контактної групи у 2018 році. Перед тим відбулися засідання підгруп ТКГ.

Варто додати, що на цій зустріч сторони планують передати список осіб для чергового обміну полоненими.



Нагадаємо, представник Росії у ТКГ Борис Гризлов озвучив задачі Росії по Донбасу.