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      У Москві чоловік вигукнув "Слава Україні" українському журналістові: відео

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      "Слава Україні" у центрі Москви вигукнув чоловік у жовтому жилеті під час включення журналіста Цимбалюка
      "Слава Україні" у центрі Москви вигукнув чоловік у жовтому жилеті під час включення журналіста Цимбалюка / Кадр з відео

      У центрі Москви чоловік вигукнув гасло "Слава Україні!" під час прямого включення українського кореспондента Романа Цимбалюка з акції проти арешту російського журналіста Івана Голунова.

      "Героям слава! Це саме той випадок, коли треба дивитися до кінця", – коротко підписав відео сам Цимбалюк.

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      Журналіст був настільки здивований почутим, що навіть не відразу здогадався, що відповісти чоловіку.

      Цим чоловіком виявився Михайло Кірцер – відомий громадський активіст, волонтер і постійний учасник акцій протесту. На демонстрації він завжди приїздить на велосипеді і в жовтому жилеті.

      Дивіться відео, як чоловік у Москві вигукнув: "Слава Україні!"

      Що відомо про арешт Івана Голунова? Іван Голунов – журналіст відділу розслідувань видання Meduza. Його на 2 місяці взяли під домашній арешт у Москві 6 червня та звинуватили у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Насправді ж журналістові підкинули наркотики, а ще жорстоко його побили, переконують колеги Голунова.

      Затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення – за Голунова заступилися не тільки колеги, але й політики та артисти. 11 червня справу проти Голунова закрили і відпустили з-під варти через відсутність доказів провини.

      Що відомо про Романа Цимбалюка? Він – український журналіст, власний кореспондент агенції УНІАН у Росії, який живе у Москві. Займає тверду проукраїнську позицію, відзначився в'їдливими запитаннями російським політикам, включно з президентом РФ Володимиром Путіним, та сміливими заявами на підтримку України на популярних ток-шоу російського телебачення.

      У 2017 році Цимбалюка затримала московська поліція після запису інтерв'ю з аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим. Останній 18 березня, в день анексії Криму, вивісив у вікні свого гуртожитку прапор України. Разом з Цимбалюком був затриманий і оператор телеканалу 1+1 Микита Бородін. Обох відпустили через 3 години.

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      Теги: Новини України Новини Росії Москва Журналісти ЗМІ
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