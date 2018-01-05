У Москві знову сталася гучна ДТП за участю автобуса

Уранці 5 січня у Москві поблизу залізничної платформи "Петровсько-Разумовська" рейсовий автобус протаранив ліхтарний стовп, в результаті чого щонайменше дві людини постраждали.

Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на джерела в екстренних службах міста.

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"Вранці в п'ятницю рейсовий автобус в районі станції "Петровсько-Разумовська" на півночі Москви врізався в щоглу міського освітлення. В результаті постраждали дві людини. На місці події працювали співробітники екстрених служб", – зауважив співрозмовник ресурсу.

Інформацію про двох потерпілих підтвердило також джерело агенції міських новин "Москва".

Натомість у "Мосміськтрансі" та у прес-службі московського управління ГИБДД (Державна інспекція безпеки дорожнього руху – "24") це спростовують – за їхніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пише "Дождь".

Зауважимо, що наразі у російській столиці сильно сніжить (за ніч випало 2-3 сантиметри снігу), відтак на дорогах очікується ожеледиця.

Нагадаємо, надвечір 25 грудня у Москві на станції метро "Слов'янський бульвар" автобус спершу виїхав на тротуар, а потім влетів у підземний перехід.