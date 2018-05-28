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У МТОТ показали жахливий стан економіки окупованого Росією Криму: промовисті фото

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У МТОТ заявили про економічний спад у Криму: рівень освітленості півострова знизився на 26%
У МТОТ заявили про економічний спад у Криму: рівень освітленості півострова знизився на 26% / Соцмережі

В окупованому Росією Криму спостерігається економічний спад. Такі висновки можна зробити з рівня освітленості, який загалом знизився на 26%. Щоправда, у насалених пунктах, де розміщуються стратегічні для РФ об'єкти, зафіксовано найменше зниження рівня освітленості

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на своєму офіційному сайті. Крім того, відомство оприлюднило красномовні фото.

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Як пояснюють у МТОТ, вони продовжують досліджувати рівень економічної активності на тимчасово окупованих територіях, і одним із методів непрямої оцінки економічного стану регіону є вимірювання рівня освітленості території у нічний час шляхом аналізу супутникових знімків.

Крим, освітленість, економіка, окупація, анексія
Рівень освітленості у Криму у 2012 році 

Рівень освітленості тимчасово окупованої території Криму в нічний час за 2016 рік порівняно з 2012 роком може свідчити про зменшення рівня економічної активності у цей період. Висновки зроблено за результатами аналізу даних космічної зйомки. Загалом на території тимчасово окупованого півострова рівень освітленості знизився на 26%. Найбільш видиме зниження рівня освітленості можна спостерігати для центральних районів АР Крим та для населених пунктів, орієнтованих на надання лікувально-курортних послуг (Ялта, Алушта, Євпаторія – Заозерне), 
– мовиться у дописі.

Крим, освітленість, економіка, окупація, анексія
Рівень освітленості у Криму у 2016 році

Водночас у міністерстві наголошують, що споживання електроенергії в усьому світі вважають важливим показником економічної активності. Так, до прикладу, у країнах з низьким і середнім рівнем доходу зміна нічної освітленості на 1% приблизно дорівнює зміні доходу на 1%.

"В той же час супутникові знімки зафіксували найменше зниження рівня освітленості для населених пунктів, в яких розміщено об’єкти Чорноморського флоту та Збройних сил РФ (Севастополь, Феодосія, Джанкой, Новофедорівка) та в районі будівництва Керченського мосту (острів Тузла)", – додають у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Керченська паромна переправа призупинила роботу, однак згодом з’явилася інформація, що вона знову запрацювала.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Електроенергія Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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