У МЗС похизувались незвичними "кадрами": фото
11:36, сьогодні 639 Читать новость на русском
У приміщенні Міністерства закордонних справ України відтепер є новий працівник – кіт Амбассадор.
Про це у Twitter написав директор політичного депатаменту відомства Олексій Макеєв.
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Високопосадовець пожартував, що Амбассадор – новий український "посол", який представлятиме "українсько-котячі інтереси" у світі та захищатиме від русощурів.
Щойно призначено нового посла і він уже на посту. Знайомтеся – Амбассадор. Він буде представляти українсько-котячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки,
– зазначив Олексій Макеєв.
Джерело: 24 Канал
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