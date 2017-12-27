У МЗС похизувались незвичними "кадрами": фото

У приміщенні Міністерства закордонних справ України відтепер є новий працівник – кіт Амбассадор.

Про це у Twitter написав директор політичного депатаменту відомства Олексій Макеєв.

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Високопосадовець пожартував, що Амбассадор – новий український "посол", який представлятиме "українсько-котячі інтереси" у світі та захищатиме від русощурів.

Щойно призначено нового посла і він уже на посту. Знайомтеся – Амбассадор. Він буде представляти українсько-котячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки,

– зазначив Олексій Макеєв.