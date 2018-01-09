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У Нацгвардії прокоментували ситуацію щодо американського озброєння у спецпідрозділі "Азoв"

22:01, 9 січня 6051 Читать новость на русском
Нацгвардія заперечує наявність американського озброєння у
Нацгвардія заперечує наявність американського озброєння у "Азову"

Національна гвардія України спростовує інформацію про те, що у підрозділі "Азов" на озброєнні перебувають американські ПТРК Javelin та гранатомети PSRL (модернізовані РПГ-7).

Нагадаємо, провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер заявив, що українські війська на Донбасі вже мають летальне озброєння зі США. Відповідну інформацію і підтверджувало розслідування журналістів "Голосу Америки", де вказувалося, що компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети PSRL – це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7.

Однак у Національній гвардії заперечують наявність американського озброєння. Про це повідомляється на сайті НГУ.

"Повідомляємо, що спецпідрозділ "Азов", який входить до складу військової частини 3057, не має на озброєнні американські ПТРК Javelin та гранатомети PSRL", – йдеться у повідомленні.

Теги: Новини України Новини політики Зброя "Азов" Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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