У Нідерландах на узбережжя викинуло сотні товарів із загублених у морі контейнерів

Голландські військові приєдналися до робіт з очищення узбережжя Нідерландів від товарів із 270 морських контейнерів, які змило з одного з найбільших у світі вантажних суден.

Про це повідомляє AFP.

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Відомо, що зареєстрований у Панамі корабель MSC Zoe, який перевозив в основному іграшки, меблі та автозапчастини, загубив контейнери пізно у вівторок, 1 січня, під час шторму в Північному морі.

Більше того, солдати на острові Схірмонніког, біля голландського північного узбережжя виявили закритий мішок із небезпечним порошком, змитим з корабля.



У Нідерландах солдати виявили закритий мішок із небезпечним порошком//Фото: АР

Цей порошок був ідентифікований як "органічний пероксид", легкозаймиста речовина, що використовуються для виготовлення пластмас.



Сотні товарів на узбережжі Нідерландів//Фото: АР

Крім того, об'єкти, включаючи пластмасу та полістирол, продовжують припливати на берег голландських пляжів, а місцеві жителі допомагають в операції з очищення.

Варто додати, що наразі близько 30 контейнерів були знайдені біля узбережжя Нідерландів і Німеччині.

До слова, берегова охорона повідомила, що три контейнери, в яких перевозили органічний пероксид на MSC Zoe, не були знайдені і , ймовірно, затонули.