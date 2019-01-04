У Дубаї затонула яхта: на борту перебували росіяни, французи та британці – відео

Біля узбережжя Дубая затонула яхта вартістю 5,5 мільйона дирхамів (1,5 мільйона доларів). Ніхто з туристів та членів екіпажу не постраждав.

Про це повідомляє видання The National.

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Згідно з інформацією ЗМІ, яхта в той момент стояла на мілині. Однак дно судна отримало пошкодження і почало стрімко набирати воду.

У цей момент на борту перебувало 11 осіб: троє членів екіпажу і вісім туристів з Франції, Росії та Великобританії. Варто додати, що інцидент стався на відстані близько 200 метрів від берега. Саме тому поліція швидко відреагувала та усіх врятувала, тож ніхто не постраждав.

Tourists and crew rescued after rented yacht sinks off Dubai Marina https://t.co/MXZjwPvZ7f pic.twitter.com/a2SnS4IVeg — The National (@TheNationalUAE) January 4, 2019

Нагадаємо, що 3 січня завершилась пошуково-рятувальна операція у Магнітогорську, де 31 грудня стався вибух у багатоповерхівці. З-під завалів дістали тіла 39 загиблих, імена яких оприлюднили.