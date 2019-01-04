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      У Дубаї затонула яхта: на борту перебували росіяни, французи та британці – відео

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      У Дубаї затонула яхта: на борту перебували росіяни, французи та британці
      У Дубаї затонула яхта: на борту перебували росіяни, французи та британці / thenational.ae

      Біля узбережжя Дубая затонула яхта вартістю 5,5 мільйона дирхамів (1,5 мільйона доларів). Ніхто з туристів та членів екіпажу не постраждав.

      Про це повідомляє видання The National.

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      Згідно з інформацією ЗМІ, яхта в той момент стояла на мілині. Однак дно судна отримало пошкодження і почало стрімко набирати воду. 

      У цей момент на борту перебувало 11 осіб: троє членів екіпажу і вісім туристів з Франції, Росії та Великобританії. Варто додати, що інцидент стався на відстані близько 200 метрів від берега. Саме тому поліція швидко відреагувала та усіх врятувала, тож ніхто не постраждав.

      Нагадаємо, що 3 січня завершилась пошуково-рятувальна операція у Магнітогорську, де 31 грудня стався вибух у багатоповерхівці. З-під завалів дістали тіла 39 загиблих, імена яких оприлюднили.

      Теги: Водний транспорт Поліція Новини Росії Транспорт Новини Франції Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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