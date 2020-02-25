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      У них можуть бути комерційні інтереси, – Стерненко про Авакова та Труханова

      Після всього - Читать новость на русском

      Про ймовірні домовленості Авакова та Труханова, напади на громадських активістів та про те, хто може конкурувати з Трухановим на наступних виборах – в ефірі 24 каналу в програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповів громадський активіст Сергій Стерненко та голова одеського осередку Комітету Виборців України Анатолій Бойко.

      Про Авакова і Труханова

      Сергій Стерненко: Відповідь на це запитання (чому поліція Авакова пасивно ставиться до Труханова, – 24 канал) знає тільки Аваков. Я думаю, що у них, можливо, можуть бути певні комерційні інтереси, але це лише мої припущення.

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      – Але ми ж, по суті, говоримо про людей зі схожою ментальністю. Для мене великої різниці між Аваковим та Трухановим немає, окрім того, що в них різні посади. Це люди, які ставлять власні інтереси кримінального характеру вище за інтереси, які мали би відповідати їх посадовим обов'язкам. Я думаю, що там можуть бути які завгодно домовленості. Тут можна лише висловлювати припущення.

      Сергій Стерненко
      Сергій Стерненко

      Що відомо про справу Труханова? Два роки тому міському голові Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його звинуватили у заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

      Йшлося про купівлю будівлі, що належала державному підприємству "Завод Краян". Її у 2016 році придбала Одеська міська рада у приватної структури за 185 мільйонів гривень. Пояснювали це тим, що хочуть розмістити там департаменти та управління мерії. Однак, як виявилось згодом, фірма-продавець ще раніше придбала у міста цю ж будівлю всього за 11,5 мільйонів гривень, тобто у 16 разів дешевше. 14 лютого 2018 року Труханова разом із помічником затримали в аеропорту Бориспіль.

      Про напади на громадських активістів

      Сергій Стерненко: Щоразу поліція стає на бік тітушок, ніколи вона не втручається. Така ситуація сталась і з літнім театром, який намагались забудувати. Ми прийшли на протест. Стояв кордон поліції, приблизно 100 правоохоронців. Закрили ворота до театру, а за ними стояли тітушки в чорному одязі, в балаклавах, з помповими рушницями та вогнепальними карабінами. Ми про це говорили поліцейським, а вони вдали, що нічого не бачать.

      труханов
      Дмитро Гнап та Сергій Стерненко

      – Це стало жахливою нормою в Одесі. Поліція закриває очі на будь-які дії людей, які пов’язані з одеською міською владою. Ба більше, я можу абсолютно точно стверджувати, що є прямі докази причетності одеської поліції до організації нападів на громадських активістів і на мене, зокрема. Ці люди пов’язані з Трухановим і його оточенням. Мені дуже цікаво, чи працюватиме слідство у цьому напрямку.

      Про конкуренцію Труханова на наступних виборах

      Анатолій Бойко: В Одесі, як і в багатьох великих містах, є криза політики, лідерів та нових облич. Ті, люди, які мають ресурси, щоб перемогти Труханова, здебільшого є серйозними підприємцями, тому не хочуть ризикувати своїм бізнесом. А ті люди, які хочуть виступити проти нього, зазвичай не мають відповідного ресурсу.

      бойко
      Анатолій Бойко / Фото: Укрінформ

      – На цей момент, з тих політичних сил, які існують, йому може скласти серйозну реальну конкуренцію тільки кандидат від "Слуги народу". Але це, наприклад, якщо пан Ківалов не вирішить балотуватися або хтось з великих бізнесменів.

      Читайте більше про конкуренцію Труханова на виборах

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини політики Поліція Активісти Сергій Стерненко Новини Одеси Арсен Аваков Геннадій Труханов Після всього
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