У них можуть бути комерційні інтереси, – Стерненко про Авакова та Труханова

Про ймовірні домовленості Авакова та Труханова, напади на громадських активістів та про те, хто може конкурувати з Трухановим на наступних виборах – в ефірі 24 каналу в програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповів громадський активіст Сергій Стерненко та голова одеського осередку Комітету Виборців України Анатолій Бойко.

Про Авакова і Труханова

Сергій Стерненко: Відповідь на це запитання (чому поліція Авакова пасивно ставиться до Труханова, – 24 канал) знає тільки Аваков. Я думаю, що у них, можливо, можуть бути певні комерційні інтереси, але це лише мої припущення.

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– Але ми ж, по суті, говоримо про людей зі схожою ментальністю. Для мене великої різниці між Аваковим та Трухановим немає, окрім того, що в них різні посади. Це люди, які ставлять власні інтереси кримінального характеру вище за інтереси, які мали би відповідати їх посадовим обов'язкам. Я думаю, що там можуть бути які завгодно домовленості. Тут можна лише висловлювати припущення.



Сергій Стерненко

Що відомо про справу Труханова? Два роки тому міському голові Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його звинуватили у заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.



Йшлося про купівлю будівлі, що належала державному підприємству "Завод Краян". Її у 2016 році придбала Одеська міська рада у приватної структури за 185 мільйонів гривень. Пояснювали це тим, що хочуть розмістити там департаменти та управління мерії. Однак, як виявилось згодом, фірма-продавець ще раніше придбала у міста цю ж будівлю всього за 11,5 мільйонів гривень, тобто у 16 разів дешевше. 14 лютого 2018 року Труханова разом із помічником затримали в аеропорту Бориспіль.

Про напади на громадських активістів

Сергій Стерненко: Щоразу поліція стає на бік тітушок, ніколи вона не втручається. Така ситуація сталась і з літнім театром, який намагались забудувати. Ми прийшли на протест. Стояв кордон поліції, приблизно 100 правоохоронців. Закрили ворота до театру, а за ними стояли тітушки в чорному одязі, в балаклавах, з помповими рушницями та вогнепальними карабінами. Ми про це говорили поліцейським, а вони вдали, що нічого не бачать.



Дмитро Гнап та Сергій Стерненко

– Це стало жахливою нормою в Одесі. Поліція закриває очі на будь-які дії людей, які пов’язані з одеською міською владою. Ба більше, я можу абсолютно точно стверджувати, що є прямі докази причетності одеської поліції до організації нападів на громадських активістів і на мене, зокрема. Ці люди пов’язані з Трухановим і його оточенням. Мені дуже цікаво, чи працюватиме слідство у цьому напрямку.

Про конкуренцію Труханова на наступних виборах

Анатолій Бойко: В Одесі, як і в багатьох великих містах, є криза політики, лідерів та нових облич. Ті, люди, які мають ресурси, щоб перемогти Труханова, здебільшого є серйозними підприємцями, тому не хочуть ризикувати своїм бізнесом. А ті люди, які хочуть виступити проти нього, зазвичай не мають відповідного ресурсу.



Анатолій Бойко / Фото: Укрінформ

– На цей момент, з тих політичних сил, які існують, йому може скласти серйозну реальну конкуренцію тільки кандидат від "Слуги народу". Але це, наприклад, якщо пан Ківалов не вирішить балотуватися або хтось з великих бізнесменів.

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