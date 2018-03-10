У Німеччині чоловік виграв в лотерею захмарну суму

Берлінець став володарем виграшного лотерейного квитка майже на 42 мільйони євро.

Суму він виграв у європейській лотереї Eurojackpot, вгадавши п'ять чисел і два додаткових.

Читайте також: Українка виграла в американській лотереї захмарну суму

Переможець поки не прийшов за грошима. Є ймовірність, що переможцями можуть бути представники лотерейного клубу: кілька людей об'єднують зусилля, купуючи квитки в складчину і тим самим збільшуючи шанси на виграш. Суму вони потім ділять порівну.

Це не найбільший виграш в лотерею Eurojackpot. У жовтні 2016 житель федеральної землі Баден-Вюртемберг зірвав максимальний куш в 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше громадянка України зірвала мільйон доларів в найбільшій лотереї США.