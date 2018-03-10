У Німеччині чоловік виграв в лотерею захмарну суму
Берлінець став володарем виграшного лотерейного квитка майже на 42 мільйони євро.
Суму він виграв у європейській лотереї Eurojackpot, вгадавши п'ять чисел і два додаткових.
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Переможець поки не прийшов за грошима. Є ймовірність, що переможцями можуть бути представники лотерейного клубу: кілька людей об'єднують зусилля, купуючи квитки в складчину і тим самим збільшуючи шанси на виграш. Суму вони потім ділять порівну.
Це не найбільший виграш в лотерею Eurojackpot. У жовтні 2016 житель федеральної землі Баден-Вюртемберг зірвав максимальний куш в 90 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше громадянка України зірвала мільйон доларів в найбільшій лотереї США.
Джерело: 24 Канал
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