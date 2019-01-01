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      У німецьких документах тепер можна вказати стать "різноманітний"

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      В німецьких документах тепер можна вказати стать "різноманітний"
      В німецьких документах тепер можна вказати стать "різноманітний" / epa.eu

      Відтепер інтерсексуали у Німеччині зможуть оформити офіційні документи. Люди, які не вписуються у традиційне визначення ані чоловіків, ані жінок, зможуть вказати у графі "Стать" категорію "різноманітний".

      Про це повідомляє ВВС.

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      Раніше 24 канал писав, що німецький парламент ухвалив закон, який дозволяє своїм громадянам записувати третю стать як у паспортах, так і в свідоцтвах про народження. А також змінювати їх за бажанням. Рішення, яке схвалив Верховний суд країни ініціювала людина, котра зареєстрована жінкою, але чий хромосомний тест показує, що вона не належить до жодної з двох статей.

      Нові правила, схвалені німецьким парламентом, вступили у силу 1 січня.

      Для того, щоб вказати у графі "Стать" категорію "різноманітний" бажаючим доведеться надати довідку від лікаря.

      Хто такі інтерсексуали? Це люди, народжені зі статевими ознаками, які не підпадають під типове визначення чоловічого чи жіночого тіла. Такі вроджені біологічні характеристики відрізняють їх від більшості чоловіків і жінок. Інтерсексуальність – це характеристика, що не має стосунку до сексуальної орієнтації людини. Інтерсекс-варіації – це, приміром, анатомічні особливості тіла або нетиповий набір хромосом. Окремі інтерсекс-варіації помітні одразу після народження, інші можуть виявити себе вже у більш зрілому віці.

      До слова, за даними ООН, з інтерсексуальними ознаками народжуються 1,7% людей на Землі. Для порівняння – стільки ж у світі людей з рудим волоссям. Відомо, що багато інтерсексуалів стикається з упередженим ставленням до себе, а іноді навіть з примусовим хірургічним втручанням.

      Цікаво, що впродовж останніх років низка країн схвалила закони, які допомагають розрізняти інтерсексуалів з-поміж інших людей.

      Наприклад, Конституційний суд Австрії влітку схвалив таке ж рішення, як німецький. Водночас Австралія, Нова Зеландія, Мальта і Канада також вживають заходів для того, аби допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються інтерсексуали.

      Варто додати, що у Німеччині інтерсексуалам дозволили відмовитися від вибору статі ще у 2013 році.

      Теги: Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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