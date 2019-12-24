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      У нього багате майбутнє: Садовий прокоментував відставку голови Львівської ОДА Мальського

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      Садовий: У нас з Мальським були нормальні робочі відносини, усі питання легко вирішувалися / varianty.lviv.ua

      Мер Львова Андрій Садовий розповів, що за півроку співпраці з головою Львівської облдержадміністрації Маркіяном Мальським останній був дуже конструктивним у питаннях Львова. За словами Садового, у нього з Мальським були нормальні робочі відносини, а якщо якісь питання й виникали, то легко вирішувалися.

      Можливо, досвіду Маркіяна Мальського було недостатньо для такої посади, але у нього точно буде хороше майбутнє і кар'єру, заявив Андрій Садовий в ефірі 24 каналу.

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      Крім того, мер Львова заявив, що звільненому голові ОДА дістався доволі непростий "спадок". Імовірно, він мав на увазі наступництво колишнього голови ЛОДА Олега Синютки.

      Наскільки мені відомо, заяву на звільнення він написав сам. Чесно кажучи, ця посада голови обласної державної адміністрації – це анахронізм і це має відійти у минуле. Повинен бути невеликий офіс, який має допомагати містам якісно комунікувати з урядом,
      – переконаний львівський мер.

      За його словами, голови обласних держадміністрацій зачасту самі собі шукають якусь роботу, створюють проблеми людям, але Маркіян Мальський був не таким.

      "Я знаю дуже багато людей, де він вникав, допомагав. Тому я оптимістично думаю про його завтрашній день. Я бачив багатьох голів ОДА, але про нього у мене тільки позитивні думки", – розповів Андрій Садовий.

      Крім того, він прокоментував надзвичайно низькі зарплати голів облдержадміністрацій. Мовляв, не може бути так, що людина, яка ухвалює рішення на сотні мільйонів, отримує зарплату у 20-30 тисяч гривень.

      Якщо ми хочемо побороти корупцію, то ми маємо платити зарплату людям, які ухвалюють рішення. Все для того, щоб вони не думали, де заробити на сім'ю,
      – резюмував міський голова Львова.

      Що відомо про Маркіяна Мальського

      Його Зеленський особисто представив головою Львівської ОДА на початку липня. Тоді Мальський зауважив, що пропозиція йому очолити Львівську ОДА була певною несподіванкою, оскільки планував займатися іншою діяльністю.

      Народився він у 1984 році. Закінчив юридичний і факультет міжнародних відносин Львівського національного університету, а також Київський національний університет імені Шевченка, Інститут Світової Торгівлі у Швейцарії та Стокгольмський Університет у Швеції. Також він має ступінь кандидата юридичних наук.

      До того, як очолити Львівську ОДА, він був адвокатом і керівником Західноукраїнської філії адвокатського об’єднання Arzinger. Спеціалізувався на наданні юридичної підтримки в інвестиційних проєктах, а також вирішенні спорів. Раніше він ще працював юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Андрій Садовий Президент України
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